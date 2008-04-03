Луценко минулого року жив за рахунок дружини?

Минулий рік у головного міліціонера країни у фінансовому плані був не з кращих. Його дохід можна порівняти з річною стипендією студента, пише "Дело". Так, згідно з декларацією, Юрій Луценко в 2007 році заробив всього 1396 гривень. Як пояснили в прес-службі МВС, весь минулий рік Луценко був безробітним, працевлаштувався він лише в грудні, зате відразу міністром. Звідси і такий маленький заробіток.

Добре, що дружина міністра, згідно з декларацією, заробила 484 тисячі гривень. Основний заробіток членів сім`ї міністра - підприємницька діяльність, за рахунок чого вдалося одержати дохід у розмірі 415 тисяч гривень. Нагадаємо, в 2006 році сім`я міністра заробила 750 тисяч гривень, половина з яких - дохід Юрія Луценко.

Не розжився Луценко цього року ні нерухомістю, ні землею. У власності міністра, як вказано в декларації, квартира площею 27,5 квадратних метра. Сім`я володіє ще однією квартирою площею 55 квадратних метрів.

Дивує те, що у сім`ї Луценко немає гаража. Сам міністр автомобілем не володіє, зате у його сім`ї їх чотири - 3,5-літровий Infinity, 2,5-літровий Volkswagen, 2-літрова Hyindai і 1,6-літрова Skoda Octavia.

У банках глава МВС зберігає... 1 гривню. Саме таку суму він вказав у своїй декларації. Зате у сім`ї Юрія Луценка на рахунках у банках і інших фінансово-кредитних установах досить значна сума - 409 тисяч гривень, пише газета.