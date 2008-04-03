Яценюк у Москві приємно вразив Миронова

Делегація Верховної Ради України на чолі з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ cьогодні у Москві бере участь у заходах, які відбуваються в рамках ювілейного 13-го засідання Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, перед початком засідання голова ВР разом з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм МИРОНОВИМ взяли участь в урочистому відкритті виставки «Золота скарбниця України».

«У черговий раз друзі нас приємно вражають, - сказав С.МИРОНОВ. - Велика подяка особисто Арсенію Петровичу за такий подарунок до тридцятого засідання МПА».

Голова Верховної Ради України зазначив, що на виставці представлені вироби «культури, яка виникла завдяки міграції», підкресливши, що важливість міграційних процесів ми відчуваємо і сьогодні. При цьому він зауважив, що саме в рамках нинішнього МПА СНД відбудеться міжнародна конференція «Глобалізація міграційних процесів: проблеми законодавчого врегулювання».

На виставці представлено понад 30 голографічних зображень унікальних історико-художніх пам`яток України. А.ЯЦЕНЮК не виключив, що у майбутньому з’явиться можливість продемонструвати оригінали унікальних зразків української культури.

Наразі голова Верховної Ради України бере участь у засіданні Ради МПА СНД, під час якого А.ЯЦЕНЮК зазначив, що при затвердженні порядку денного необхідно врахувати зауваження, які були сформульовані Україною у Душанбе у 2007 році при підписанні Угоди про подальший розвиток СНД. Подібна пропозиція була також висловлена і головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки АСАДОВИМ Октай Сабір огли.

Як повідомлялося, у ході офіційного дводенного візиту голова ВР візьме участь у роботі тридцятого пленарного засідання МПА СНД, а також зустрінеться з головою Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ.

Заплановані зустрічі голови Верховної Ради України з головою Палати Представників Національних Зборів Республіки Білорусь Вадимом ПОПОВИМ, з головою Парламенту Республіки Молдова Маріаном ЛУПУ, з головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки АСАДОВИМ Октай Сабір огли, з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Луісом Марія де ПУЧ, з головою ПА ОБСЄ Йораном ЛЕННМАРКЕРОМ.