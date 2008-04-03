Президент знову звільнив Станік з посади судді Конституційного Суду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО cкасував Указ глави держави від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення Сюзанни СТАНІК суддею Конституційного Суду України».

Текст відповідного указу Президента розміщено на його офіційному сайті.

Як йдеться у документі, С.СТАНІК звільнено "у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді Конституційного Суду України".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 квітня, Президент поновив С.СТАНІК на посаді судді КС відповідно до рішення Верховного суду України від 25 березня.

Раніше, 1 травня 2007 року, В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв`язку з порушенням присяги.

18 липня 2007 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов С.СТАНІК до Президента і зобов`язав його скасувати указ про звільнення С.СТАНІК і поновити її на посаді судді КС.

25 березня ц.р. ВС залишив без змін рішення суду першої інстанції.