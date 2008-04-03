Відбудеться брифінг Черновецького
11:04, 03 квітня 2008Політика
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Сьогодні о 15.00 відбудеться брифінг Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на тему: «Ми повернемо для 600 тисяч малозабезпечених киян муніципальну допомогу, відібрану Кабінетом міністрів».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, конференц-зал Київради.
Акредитація за телефонами: 279-24-11 та 279-93-42.
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