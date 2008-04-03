Клюєв радить Тимошенко, як зменшити енергозалежність від Росії

Уряд і парламент повинні потроїти зусилля вже цього року, спрямувавши їх на максимальне зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв.

Про це в інтерв`ю журналістам заявив народний депутат, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН в його прес-службі.

За його словами, для посилення енергетичної безпеки країни необхідно «потроїти зусилля зі збільшення видобутку власного газу та нафти, а також з розвитку відновлюваної електроенергетики», враховуючи прогнози про подальше зростання світових цін на енергоносії. Він нагадав, що Україна приблизно на 60% залежить від імпорту органічного пального.

А.КЛЮЄВ наголосив, що «для того, щоб, наприклад, через 5 років видобувати додатково 15-20 млрд. куб. м газу, потрібно вже зараз закладати відповідні кошти до бюджету». На його думку, потрібно змінити підходи до фінансування геологорозвідувальних робіт. За його словами, за умов зменшення щороку такого фінансування «природно, про жодне збільшення видобутку не може бути й мови». А.КЛЮЄВ наголосив, що вноситиме на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на поліпшення ситуації в цьому питанні.

За словами А.КЛЮЄВА, в Україні є гарні перспективи для розвитку сонячної та малої гідроенергетики. За його словами, необхідно розвивати співпрацю в цьому питанні з країнами Євросоюзу, зокрема, з Німеччиною - одним з лідерів у сфері таких технологій. «Подивіться сьогодні на дахи німецьких будинків – майже півмільйона вже оснащені сонячними установками для гарячого водопостачання та опалення. Німці мають право продавати надлишки електроенергії за вигідним тарифом – так держава стимулює розвиток альтернативної енергетики», - зазначив депутат.

Він повідомив, що найближчим часом подасть на розгляд парламенту проект Закону «Про малу гідроелектроенергетику». За його словами, в ньому передбачено можливість реалізації електроенергії, виробленої на малих гідроелектростанціях, і на оптовому ринку, і на підставі прямих договорів. Законопроектом пропонується запровадити спеціальний «зелений тариф», який стимулював би виробництво чистої електроенергії.

А.КЛЮЄВ сказав, що мала гідроенергетика України поки має невелику питому вагу в загальному енергобалансі (до 0,2%). За його словами, через кілька років реально в кілька разів збільшити цю частку. Він наголосив, що особлива цінність енергії малих річок у тому, що вони розосереджені по всій території України і переважають в енергодефіцитних західних регіонах.

Екс-віце-прем`єр зазначив, що «в Україні є все, що потрібно: чудова школа гідроенергетиків, потенціал турбомашинобудування і великий досвід будівництва гідроелектростанцій». Він додав, що технічний гідроенергетичний потенціал малих річок оцінюється більш як у 3 млрд. кВт/г середньорічного генерування або близько 30% від загального технічного потенціалу всіх річок України.