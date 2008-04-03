Довгий: осередки БЮТ ставлять ультиматуми міським головам

Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що Київ не допустить "поглинання" місцевого самоврядування країни Блоком Юлії Тимошенко.

Зокрема, як cказав О.ДОВГИЙ в ефірі телеканалу «Київ», певна політична сила в парламенті вирішила, що може самостійно визначати, що саме потрібно людям, а що ні.

Тому єдиний спосіб захиститись від узурпації влади з її боку і відстояти місцеве самоврядування, за його словами, - піти на вибори і виграти їх.

Коментуючи позачергове засідання Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України та громад, О.ДОВГИЙ зазначив, що «секретарі місцевих рад з’їхалися стурбовані цією проблемою. Вони поінформували мене, що після рішення Верховної Ради осередки БЮТ на місцях активізувались і почали приходити до кожного секретаря ради та міського голови з вимогами та ультиматумами: «Або ти нам даєш оце, або ми влаштуємо перевибори, у нас бо ця схема налагоджена». "Так далі тривати не може», - підкреслив С.ДОВГИЙ.