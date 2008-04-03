Ющенко хоче, щоб Тимошенко позбулася людей Медведчука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює сподівання на прийняття Кабінетом міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у надісланому сьогодні листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Президент очікує, що кадрові ініціативи уряду відповідатимуть букві і духу угоди про створення демократичної коаліції.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що під час його зустрічі з народними депутатами – представниками блоку «Наша Україна – Народна самооборона» з їхнього боку було порушено питання щодо перебування на урядових посадах осіб, чия репутація і ділові якості, виявлені у попередні роки, не відповідають принципам, на яких будувалася демократична коаліція.

Так, на посаді першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України перебуває колишній заступник Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ Олексій ІЩЕНКО, який «забезпечував» потрібний результат для Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах 2004 року, очолюючи в Адміністрації Управління із взаємодії з регіонами.

«Олексій ІЩЕНКО був одним із тих лідерів СДПУ(о), хто 20 січня 2005 року підписав заяву щодо неможливості своєї подальшої діяльності в органах виконавчої влади та перехід в опозицію. Що він тоді робить в уряді демократичної коаліції?» – наголошує В.ЮЩЕНКО.

Також, підкреслює Президент, на посадах у центральних органах влади перебувають такі наближені до В.МЕДВЕДЧУКА особи як Тарас КОЗАК (заступник голови Державної митної служби) і Олександр ПАРШИН (перший заступник голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів).

«Їхнє перебування на посадах у попередньому уряді означало виконання тодішньою коаліцією союзницьких зобов`язань перед СДПУ(о). У такому разі виникає запитання про їх роль сьогодні», – зазначає у листі Президент.

Глава держави також звертає увагу, що з незрозумілих причин залишається на посаді керівника Держкомархіву комуністка Ольга ГІНЗБУРГ. «Представник КПУ зловживає своїм службовим становищем для перешкоджання державній політиці встановлення історичної справедливості, а з Держкомархіву вимушені йти досвідчені професіонали. Невже КПУ є частиною коаліції, що її представник так впевнено почуває себе на урядовій посаді?» – підкреслює В.ЮЩЕНКО.

Зрештою, наголошує глава держави, радником прем`єр-міністра України призначено Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО, «який фактично нав`язував народним депутатам України волю Віктора МЕДВЕДЧУКА, зокрема, під час спроб провести так звану «політичну реформу» і забезпечити передачу влади в країні за сценарієм СДПУ(о)».

«Чинний уряд декларує принципи відкритості і прозорості прийняття рішень. У першу чергу це має стосуватися кадрових рішень, оскільки саме від цього залежить ефективність і стабільність роботи демократичної коаліції. У цьому контексті цікаво, чи обговорювалися кандидатури зазначених службовців радою коаліції? Чи розглядалися інші кандидатури, чия діяльність відповідала би принципам, на яких засновувалася демократична коаліція?» – йдеться у листі Президента.

В.ЮЩЕНКО висловлює сподівання на принципову оцінку коаліцією загалом і прем`єр-міністром зокрема реальних досягнень зазначених осіб, і прийняття Кабміном відповідального рішення щодо їхнього подальшого перебування на посадах.

«Очікую також, що подальші кадрові ініціативи уряду відповідатимуть букві і духу угоди про створення демократичної коаліції», – наголошує він.