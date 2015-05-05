Італія наклала арешт на майно сина Азарова та Ротенберга - посол

Про це розповів посол України в Італії Євген Перелигін в інтерв'ю Європейській правді.

"У Ротенберга арештовано 6 об’єктів власності на Сардинії, в Лацiо та Римі. Хоча зараз адвокати Ротенберга подали на фінансову гвардію і міністерство фінансів Італії до суду, триває досудовий розгляд. Україна в цьому судовому процесі долучена як третя сторона, тому я повідомлений про нього", - сказав Перелигін.

Читайте такожГолова МЗС Італії вважає, що Україна має надати Донбасу автономіюТакож, за його даними, в Олексія Азарова восени 2014 року арештовано земельні ділянки та нерухомість, що їх придбала протягом 2012-2013 років італійська компанія Agosto 2012, яку пов'язують з австрійськими компаніями Азарова.

Таким чином, незважаючи на поширену в країні проросійську риторику, "Італія демонструє на практиці готовність рухатись в рамках погоджених ЄС санкційних домовленостей", вважає посол України.

Читайте такожУкраїна оголосила демарш Італії через заяви про швидке зняття санкцій з Росії - ЗМІ