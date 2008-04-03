Суд заборонив бігборди з несправедливою критикою Тимошенко

Вчора Господарський суд міста Києва постановив заборонити недобросовісну рекламу на бігбордах, яка містить перекручені та недостовірні дані щодо діяльності уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами представника Кабінету міністрів України в суді Володимира ПИЛИПЕНКА, відповідне рішення суд прийняв за клопотанням уряду, який звернувся до суду з вимогою про припинення порушень законодавства про рекламу.

За словами члена БЮТ В.ПИЛИПЕНКА, у своєму рішенні суд відзначив, що на окремих носіях зовнішньої реклами розміщується неточна і недостовірна інформація, що дискредитує діяльність уряду, завдає шкоди державі та суспільству.

Відомості, що містяться в такій рекламі, зокрема, щодо причетності уряду до підвищення цін, здійснення призову, інших аспектів діяльності уряду визнані судом такими, що не відповідають дійсності.

«Рішенням суду встановлено заборону подальшого розміщення та використання на будь-яких зовнішніх носіях такої недостовірної інформації. Контроль за виконанням цього рішення покладено на правоохоронні органи, а саме на Департамент Державної виконавчої служби», - повідомив В.ПИЛИПЕНКО.

«Це рішення суду стосується усіх, хто вирішив підзаробити на дискредитації держави та розмістив перекручену інформацію, яка не має нічого спільного з реальними діями уряду», - наголосив він.