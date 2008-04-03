Ющенко подякував російським партнерам за розуміння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Росія поступово визнає, що питання приєднання України до НАТО - незворотній процес, незважаючи на будь-які сантименти минулого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю румунській газеті «Евеніментул Зілей».

"Ми вдячні нашим російським партнерам за розуміння того, що вибір форм безпекової політики є суверенним правом кожної незалежної держави, в тому числі й України", - зазначив Президент - "Зрештою і українці, і росіяни розуміють: настав нарешті той час, коли потрібно відходити від ідеалістичних, а часто й утопічних кліше у наших двосторонніх відносинах. Ми ведемо постійні дипломатичні консультації з нашими російськими колегами, і думаю, вони поступово визнають, що питання приєднання України до НАТО - незворотній процес, незважаючи на будь-які сантименти минулого".

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна неодноразово заявляла і продовжує наголошувати, що поглиблення співпраці між Україною і НАТО ні сьогодні, ні в майбутньому не становитиме ніяких загроз для Російської Федерації. "При потребі ми готові гарантувати це нашим російським партнерам у будь-якій формі", - сказав Президент.

Врешті-решт, зазначив він, "сама Росія продовжує нарощувати співробітництво з Альянсом. Скажу більше – на сьогодні ні для кого не є новиною той факт, що рівень співпраці між Росією та НАТО незрівнянно вищий за аналогічну співпрацю України з Альянсом".

У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що "безпосереднього зв`язку між зовнішньополітичними ініціативами України і станом нашого співробітництва із стратегічним партнером Росією немає". За словами Президента, "Нас і надалі пов`язуватимуть тісні економічні та торговельні інтереси; у нас спільне історичне та культурне минуле". Тому, підкреслив В.ЮЩЕНКО, принципи добросусідства, дружби і взаєморозуміння будуть завжди актуальнішими за будь-які політичні оцінки.