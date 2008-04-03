Півтисячі киян пікетують Держказначейство

Півтисячі киян зібралися зараз біля Головного управління Державного казначейства України у м. Києві. Вони тримають плакати «Поверніть киянам гроші» та «Вимагаємо розблокувати рахунки».

Як відомо, Держказначейство заборонило перераховувати кошти Київській міській дирекції УДППЗ «Укрпошта». Через це майже 600 тисяч київських пенсіонерів, інвалідів та одиноких матерів не отримали щомісячну допомогу від Київської міської влади, яка має виплачуватися з 2 квітня.

Під будівлею Держказначейства стоять переважно літні люди. Вони вважають цю акцію криком душі і просять прем’єра Юлію Тимошенко не ставитися так ганебно до бідних українців.

Одна з учасниць пікету, пенсіонерка Валентина Корж каже, що «допомога Леоніда Черновецького стоїть кісткою у горлі уряду, і нечесні політики намагаються влізти у київський бюджет і зробити Київ таким же незаможним, як і решту регіонів».