Ющенко вважає приєднання до ПДЧ тестом для НАТО

Розгляд країнами - членами НАТО питання про приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі є тестом для самого НАТО, оскільки Україна свій вибір щодо євроатлантичної інтеграції вже зробила.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Бухаресті заявив журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО перед початком неформальної бесіди з главами держав та урядів країн - учасниць Ради євроатлантичного партнерства.

«Те, що відбувається сьогодні, коли розглядається питання приєднання України до ПДЧ – це не є питанням вибору для України. Україна вибір свій зробила, для нас це є питанням часу. Я переконаний, що те, що сьогодні відбувається – це тест для самого Альянсу, для наших партнерів у Альянсі, чи ми можемо сьогодні в рамках цього оборонного союзу приймати незаангажовані рішення», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що основним, фундаментальним принципом НАТО є принцип відкритих дверей, і висловив упевненість, що з часом усі нюанси, які зараз стоять на заваді приєднанню України до ПДЧ, будуть ліквідовані.

В.ЮЩЕНКО також переконаний, що Україна пройде всі етапи інтеграції в Альянс і стане його членом.