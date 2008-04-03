НАТО відклало Україну і Грузію до грудня (доповнена)

НАТО перенесло остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Генеральний секретар Альянсу Яап де Хооп СХЕФФЕР сьогодні на прес-конференції.

Він наголосив, що члени Альянсу погодились, що в майбутньому Україна і Грузія стануть членами НАТО.

За його словами, обидві нації роблять вагомий внесок в операції Альянсу. Крім того, Альянс вітає демократичні реформи, які проводяться в Україні і Грузії, і ПДЧ стане наступним кроком для цих країн у членстві в майбутньому.

Я.СХЕФФЕР наголосив, що НАТО-Україна та НАТО-Грузія вступають в період інтенсивних політичних контактів на високому рівні для того, щоб вирішити питання, які залишаються для переходу до ПДЧ.

«Ми доручили міністрам закордонних справ зробити оцінку досягнутого прогресу до грудня 2008 року. Міністри закордонних справ будуть наділені повноваженнями відносно прийняття рішення щодо заявки України і Грузії», - наголосив він.

Як повідомлялося, в грудні планується засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу.