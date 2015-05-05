В ООН розповіли що генсек буде обговорювати з Порошенком і Путіним
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в ході майбутніх візитів до Києва і Москви 8-9 травня закличе президентів двох країн до виконання мінських домовленостей.
Про це повідомив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передають РИА Новости.
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"Послання в обох столицях буде однакове: всі зацікавлені сторони на місці подій, а також ті, хто має вплив на ситуацію, повинні прагнути до виконання пакету заходів, обумовленого у Мінську, а також домагатися політичного врегулювання", - розповів Стефан Дюжаррик.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня стало відомо, що перед візитом до Москви генсек ООН відвідає Київ для зустрічей із владою.
30 квітня міністр закордонних справ Павло Клімкін розкритикував візит генсека ООН в Москву. Він вважає "неправильним сигналом" візит Пан Гі Муна в Москву на 9 травня.