В ООН розповіли що генсек буде обговорювати з Порошенком і Путіним

21:16, 05 травня 2015
Політика
786 0

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в ході майбутніх візитів до Києва і Москви 8-9 травня закличе президентів двох країн до виконання мінських домовленостей.

REUTERS

Про це повідомив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передають РИА Новости.

Читайте такожУ МЗС України назвали візит генсека ООН в Москву "смутком і печаллю"

"Послання в обох столицях буде однакове: всі зацікавлені сторони на місці подій, а також ті, хто має вплив на ситуацію, повинні прагнути до виконання пакету заходів, обумовленого у Мінську, а також домагатися політичного врегулювання", - розповів Стефан Дюжаррик.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня стало відомо, що перед візитом до Москви генсек ООН відвідає Київ для зустрічей із владою.

30 квітня міністр закордонних справ Павло Клімкін розкритикував візит генсека ООН в Москву. Він вважає "неправильним сигналом" візит Пан Гі Муна в Москву на 9 травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter