Перед поїздкою на парад до Путіна генсек ООН відвідає Київ
Перед візитом до Москви генеральний секретар ООН Пан Гі Мун відвідає Польщу і Україну.
Про це повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик, передають РИА Новости. За його словами, напередодні візиту до Москви генсек ООН відвідає також Польщу і Україну. "По дорозі він зупиниться в Гданську, щоб взяти участь в урочистих заходах, присвячених 70-річчю закінчення Другої світової війни там. Він зустрінеться з президентом Польщі Броніславом Коморовським", - зазначив Стефан Дюжаррик.
Читайте такожУ МЗС України назвали візит генсека ООН в Москву "смутком і печаллю""Також 8 травня він буде в Києві, і зустрінеться з президентом Петром Порошенком та іншими офіційними особами", - сказав представник Пан Гі Муна.
Після цього, генсек відвідає Москву 9 травня для участі в параді до Дня Перемоги, де планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляв УНІАН, 30 квітня міністр закордонних справ Павло Клімкін розкритикував візит генсека ООН в Москву. Він вважає "неправильним сигналом" візит Пан Гі Муна в Москву на 9 травня.