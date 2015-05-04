Перед поїздкою на парад до Путіна генсек ООН відвідає Київ

Про це повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик, передають РИА Новости. За його словами, напередодні візиту до Москви генсек ООН відвідає також Польщу і Україну. "По дорозі він зупиниться в Гданську, щоб взяти участь в урочистих заходах, присвячених 70-річчю закінчення Другої світової війни там. Він зустрінеться з президентом Польщі Броніславом Коморовським", - зазначив Стефан Дюжаррик.

Читайте такожУ МЗС України назвали візит генсека ООН в Москву "смутком і печаллю""Також 8 травня він буде в Києві, і зустрінеться з президентом Петром Порошенком та іншими офіційними особами", - сказав представник Пан Гі Муна.

Після цього, генсек відвідає Москву 9 травня для участі в параді до Дня Перемоги, де планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня міністр закордонних справ Павло Клімкін розкритикував візит генсека ООН в Москву. Він вважає "неправильним сигналом" візит Пан Гі Муна в Москву на 9 травня.