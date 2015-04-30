Клімкін критикує візит генсека ООН до Москви на тлі нищення Росією Статуту організації

Про це він сказав під час прес-конференції у Нью-Йорку, де виступав на Оглядовій конференції ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), повідомляє ТСН.

"Як на мене, це відправка абсолютно неправильного послання, якщо генсек ООН збирається вирушити на 9 травня до країни, яка знехтувала всіма правилами ООН, порушила велику кільксть ключових принципів, які є наріжним каменем Організації Об'єднаних Націй", - сказав Клімкін.

Читайте такожКлімкін: Росія веде гібридну війну і в ЄСМіністр висловив сподівання, що Пан Гі Мун таки не буде присутній на військовому параді у Москві.

"В цьому сенсі, звісно, буде набір візитів, які планує здійнити пан генеральний секретар, з розумінням того, що відображає історію другої світової, тож відвідає Польщу, Україну, Москву. Але я дуже сильно сподіваюся, що генеральний секретар не буде присутній на параді 9 травня в Москві", - сказав Павло Клімкін.

Нагадаємо, на парад до Москви 9 Травня відмовився їхати навіть Лукашенко.