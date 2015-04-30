Клімкін критикує візит генсека ООН до Москви на тлі нищення Росією Статуту організації
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає "неправильним сигналом" візит генсека ООН Пан Гі Муна до Москви на 9 травня.
Про це він сказав під час прес-конференції у Нью-Йорку, де виступав на Оглядовій конференції ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), повідомляє ТСН.
"Як на мене, це відправка абсолютно неправильного послання, якщо генсек ООН збирається вирушити на 9 травня до країни, яка знехтувала всіма правилами ООН, порушила велику кільксть ключових принципів, які є наріжним каменем Організації Об'єднаних Націй", - сказав Клімкін.
Читайте такожКлімкін: Росія веде гібридну війну і в ЄСМіністр висловив сподівання, що Пан Гі Мун таки не буде присутній на військовому параді у Москві.
"В цьому сенсі, звісно, буде набір візитів, які планує здійнити пан генеральний секретар, з розумінням того, що відображає історію другої світової, тож відвідає Польщу, Україну, Москву. Але я дуже сильно сподіваюся, що генеральний секретар не буде присутній на параді 9 травня в Москві", - сказав Павло Клімкін.
Нагадаємо, на парад до Москви 9 Травня відмовився їхати навіть Лукашенко.