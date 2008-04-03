Черновецький звільнив свого заступника

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням звільнив від виконання обов`язків заступника голови Київської державної адміністрації Анатолія МУХОВИКОВА, задовольнивши його заяву про звільнення за власним бажанням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами мера Києва, «на цю посаду буде призначена нова людина, яка буде чесною та відповідальною. Це буде член команди Блоку Леоніда Черновецького, команди, яка працює в інтересах киян».

Київський міський голова також наголосив, що жодні політичні спекуляції і порожні звинувачення не заважатимуть ефективній роботі нового заступника на благо жителів Києва.

«Більше ніколи не буде скандалів і безвідповідальних звинувачень, що стосуються земельних питань. Все вирішуватиметься чесно і прозоро», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. А.МУХОВИКОВ перебував на посаді заступника голови КМДА - начальника Головного управління земельних ресурсів КМДА з червня 2002 року.