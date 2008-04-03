Чечетов про шанси ПР: провал України в Бухаресті додасть нам залізно 3-4%

У Партії регіонів є багато гідних претендентів на пост мера Києва, серед яких і Дмитро ТАБАЧНИК, і Василь ГОРБАЛЬ, сказав кореспонденту УНІАН народний депутат від цієї політичної сили Михайло ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, в Партії регіонів «лава запасних дуже велика - і прем`єр, і віце-прем`єр-міністри, і губернатори, і ті, хто по п`ять разів були депутатами, і бізнесмени, які не тільки можуть взяти участь у виборах, але й виграти».

При цьому М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що на сьогодні в Партії регіонів питання про кандидата на пост мера Києва «серйозно не обговорювалося». За його словами, «зараз йде серйозний аналіз», і говорити про те, «що ми практично визначилися і залишилося тільки підняти руку», неможливо. Він додав, що питання про кандидатуру від партії буде вирішене наступного тижня.

Щодо шансів Партії регіонів на виборах до міської ради Києва, М.ЧЕЧЕТОВ заявив, що партія «набере 17-18%». Він підкреслив, що провал України в питанні НАТО на саміті в Бухаресті «додасть нам, залізно, 3-4%».

За його словами, «це саме ми захистили право народу робити свій вибір і вирішувати свою долю».

«Справа не в НАТО, - сказав М.ЧЕЧЕТОВ, - а в тому, хто тримає народ за дурня, за Ваньку, як кажуть, а хто говорить, що народ у нас мудрий». «Ми вважаємо, що народ у нас мудрий», - додав представник Партії регіонів.

М.ЧЕЧЕТОВ категорично заперечує можливість того, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ може очолити список партії на виборах у Київраду. «Ми в ці дитячі ігри не граємо, ми ж серйозні люди, ми до цього не опустимо себе», - додав він.

Водночас, М. ЧЕЧЕТОВ пропонує не тільки «ТИМОШЕНКО очолити список БЮТ на виборах у Київраду, але й ЮЩЕНКУ очолити список «Нашої України». За його словами, тоді б «відпало питання, кому від демократів іти на президентські вибори», оскільки було б проведене «свого роду соцопитування».