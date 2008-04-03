Довгий: деякі рішення ми відстоювали ледь не ціною життя

«Заборона незаконної забудови - це обов’язок мера та його команди», - сказав в ефірі телеканалу «Київ» секретар Київради Олесь Довгий.

За його словами, усі конфліктні забудови в столиці будуть заборонені. «Якщо суди не дають нам можливості зупинити незаконне будівництво в столиці, ми, разом з активістами Блоку Черновецького, намагаємося фізично його блокувати, - розповів Довгий. - Якщо ж наших людей б’ють та виганяють, зносять намети, присилають міліцію, тоді міський голова особисто приходить на конфліктну забудову і своїм вольовим рішенням зупиняє сваволю чиновників».

У той же час секретар Київради зазначив, що за останні два роки міський голова та члени Блоку Леоніда Черновецького були змушені відстоювати важливі для киян рішення ледь не ціною життя. «Ризикуючи своїм здоров’ям, не дивлячись на погрози, ідучи в конфронтацію з усім політикумом, міський голова та його команда боролися за збільшення бюджету міста Києва та добробут киян», - підкреслив він.

Олесь Довгий також додав: «Складається враження, що урядовці намагаються вислужитися перед прем’єр-міністром, шкодячи київському міському голові та його команді». Так він прокоментував призупинення Держказначейством виплат муніципальних надбавок в столиці.

«На жаль, в Кабміні не можуть збагнути, що шкодять не міському голові, не його команді, а конкретному киянину, - наголосив Довгий. – Але, переконаний, що мешканці столиці на виборах дадуть належну оцінку таким діям. Це - дикі нецивілізовані прийоми наших опонентів».

Секретар Київради зауважив, що подібна ситуація стосується не лише Держказначейства, а й всієї вертикалі виконавчої влади – всі міністерства та відомства отримали вказівку «вставляти палки в колеса» меру і його команді. Він закликав чиновників негайно поновити виплати і запевнив киян, що команда мера Черновецького не зупиниться ні перед чим, щоб відновити справедливість: «Адже ці кошти належать не уряду, а місту, його громаді».