Регіонал Колесніков задекларував 38 мільйонів

За 2007 рік дохід народного депутата, члена фракції Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА становив трохи більше 38 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Зокрема, згідно з оприлюдненою декларацією, Б.КОЛЕСНІКОВ минулого року заробив 38 млн. 373 тис. 968, 71 грн. При цьому роялті, дивіденди і відсотки становили 38 млн. 95 тис. 704,77 грн. Водночас депутатська зарплата Б.КОЛЕСНІКОВА становила 278 тис. 263, 94 грн.

Крім того, родина депутата володіє квартирою площею 201,9 кв. м, будинком у 540,7 кв. м, гаражем у 20 кв. м. Також у розпорядженні Б.КОЛЕСНІКОВА є два автомобілі – "Мерседес-S500" і "Мерседес-S600L".

У прес-службі нагадали, що з моменту обрання до парламенту Б.КОЛЕСНІКОВ перераховує свою парламентську зарплату на рахунок донецького обласного спеціалізованого Будинку дитини. Свою декларацію Б.КОЛЕСНІКОВ оприлюднив, підтримуючи аналогічну дію свого однопартійця Ріната АХМЕТОВА.

Як повідомляв УНІАН, сукупний дохід народного депутата України Р.АХМЕТОВА у 2007 році становив 101 млн. 070 тис. 457,21 грн. Згідно з декларацією про доходи, поданою Р.АХМЕТОВИМ до податкових органів, сукупний дохід Р.АХМЕТОВА в 2007 році становив 101 млн. 070 тис. 457,21 грн., зокрема: доходи від відчуження цінних паперів і корпоративних прав становили 99 млн. 231 тис. 370,60 грн., подарунки - 1 млн. 671 тис. 533,76 грн., зарплата 167 тис. 552,85 грн. Зарплата Р.АХМЕТОВА за 2007 рік була в повному обсязі перерахована на благодійні цілі. Р.АХМЕТОВ володіє двома квартирами загальною площею 1.242,1 кв. м і гаражем загальною площею 60,8 кв. м.