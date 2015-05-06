Польща вдвічі збільшила видачу національних віз для українців

Про це свідчать дані польського Міністерства закордонних справ, передані УНІАН.

У той же час Польща видала українцям 87,5 тисяч шенгенських віз, що на третину (майже на 40 тисяч менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Польські консульства в Україні на третину зменшили видачу довгострокових шенгенських віз терміном від 1 до 5 років: за перші три місяці цього року українці отримали близько 40 тисяч таких віз у порівнянні з майже 60 тисячами за перший квартал минулого року.

При цьому найбільше зменшилася кількість виданих українцям дворічних шенгенських віз - до 34,5 тисяч з 50,5 тисяч у минулому році.

Польські шенгенські візи до трьох років отримали 3,8 тисяч українців (у 1-му кварталі минулого року 5,1 тис.), чотирирічні - близько 800 (1,3 тис.) і 5-річні - 1,7 (2,7 тис).

70% виданих Польщею шенгенських віз українцям для короткострокових поїздок в туристичних або бізнес-цілях, були багаторазового в'їзду.

МЗС Польщі також зазначає, що в першому кварталі понад 10 тисяч українців отримали бізнес-візи і майже 40 тисяч - для роботи.

В цілому видачу національних і шенгенських віз зросла за підсумками перших трьох місяців на 8%, або на 13,3 тисяч, - до 187,1.

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Як повідомляв УНІАН, Польща традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони, до якої вона приєдналася наприкінці 2007 року.

У минулому році Українці отримали 830 тисяч польських шенгенських та національних віз, що на 15% більше, ніж у 2013 році.

Національні візи, як правило, видаються на термін від 6 місяців до року для тих, хто хоче працювати або навчатися в Польщі.