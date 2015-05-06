Польща вдвічі збільшила видачу національних віз для українців
Найбільший західний сусід України Польща, у першому кварталі поточного року видала українцям 99,6 тисяч національних віз, що на 53 тисячі більше, ніж за перші три місяці 2014 року.
Про це свідчать дані польського Міністерства закордонних справ, передані УНІАН.
У той же час Польща видала українцям 87,5 тисяч шенгенських віз, що на третину (майже на 40 тисяч менше, ніж за перші три місяці минулого року.
Польські консульства в Україні на третину зменшили видачу довгострокових шенгенських віз терміном від 1 до 5 років: за перші три місяці цього року українці отримали близько 40 тисяч таких віз у порівнянні з майже 60 тисячами за перший квартал минулого року.
При цьому найбільше зменшилася кількість виданих українцям дворічних шенгенських віз - до 34,5 тисяч з 50,5 тисяч у минулому році.
Польські шенгенські візи до трьох років отримали 3,8 тисяч українців (у 1-му кварталі минулого року 5,1 тис.), чотирирічні - близько 800 (1,3 тис.) і 5-річні - 1,7 (2,7 тис).
70% виданих Польщею шенгенських віз українцям для короткострокових поїздок в туристичних або бізнес-цілях, були багаторазового в'їзду.
МЗС Польщі також зазначає, що в першому кварталі понад 10 тисяч українців отримали бізнес-візи і майже 40 тисяч - для роботи.
В цілому видачу національних і шенгенських віз зросла за підсумками перших трьох місяців на 8%, або на 13,3 тисяч, - до 187,1.
Читайте такожПрезидент розповів, коли може бути введений безвізовий режим з ЄС
Як повідомляв УНІАН, Польща традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони, до якої вона приєдналася наприкінці 2007 року.
У минулому році Українці отримали 830 тисяч польських шенгенських та національних віз, що на 15% більше, ніж у 2013 році.
Національні візи, як правило, видаються на термін від 6 місяців до року для тих, хто хоче працювати або навчатися в Польщі.