Росія задоволена рішенням НАТО щодо України і Грузії
15:52, 03 квітня 2008Політика
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Косачов побачив "здорові сили"
|Костянтин Косачов
«Те, що сьогодні не прийняте це рішення, свідчить про те, що в НАТО зберігаються здорові сили, які в змозі дати тверезі оцінки важливості контактів між альянсом і Росією», – сказав Косачов .
Російський парламентарій наголосив, що «той факт, що Німеччина, Франція і кілька інших європейських держав, на відміну від США, виступили проти поспішності у наданні ПДЧ Україні і Грузії, свідчить про їх відповідальність і готовність підтвердити важливість збереження нормальних контактів з Росією».
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