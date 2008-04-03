Росія задоволена рішенням НАТО щодо України і Грузії

Глава міжнародного комітету Державної думи Росії Костянтин Косачов висловив задоволення у зв`язку з рішенням Бухарестського саміту поки не надавати План дій з членства (ПДЧ) в НАТО Україні і Грузії.

«Те, що сьогодні не прийняте це рішення, свідчить про те, що в НАТО зберігаються здорові сили, які в змозі дати тверезі оцінки важливості контактів між альянсом і Росією», – сказав Косачов .

Російський парламентарій наголосив, що «той факт, що Німеччина, Франція і кілька інших європейських держав, на відміну від США, виступили проти поспішності у наданні ПДЧ Україні і Грузії, свідчить про їх відповідальність і готовність підтвердити важливість збереження нормальних контактів з Росією».

Газета.ру