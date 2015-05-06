Порошенко закликав Італію ратифікувати Угоду про асоціацію з Україною

Про це повідомляє сайт президента України.

У ході зустрічі сторони обговорили процес ратифікації парламентами ЄС Угоди про Асоціацію і закликав італійську сторону прискорити цей процес. «Враховуючи високий рівень наших двосторонніх відносин, очікуємо позитивного рішення парламенту Італії», - зазначив Порошенко.

Також президент України повідомив, що Україна сподівається отримати позитивні висновки оціночної комісії по виконанню Україною зобов'язань у питанні безвізового режиму, а також запропонував визначити конкретну дату його введення.

Читайте такожІталія офіційно підтвердила підтримку санкцій проти Росії

Петро Порошенко також розповів про зрушення країни в контексті реформ запевнивши, що приватизаційні процеси будуть проходити максимально прозоро і відкрито. Окремо Порошенко закликав Італію інвестувати у галузі української економіки, зокрема в енергетиці, агробізнес та ін.

Читайте такожІталія: Рішення по статусу Донбасу повинна приймати Україна

У свою чергу, міністр закордонних справ Італії висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, рухові України в бік безвізового режиму, а також високо оцінив лідерські досягнення Петра Порошенка, особливо в питанні боротьби з корупцією.

Як повідомлялося, італійський міністр закордонних справ висловив думку, що Київ повинен виконати необхідні болючі економічні та конституційні реформи, в тому числі надати автономію Донбасу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ поширили коментар одного з чиновників Мінекономрозвитку Італії про те, що Італія не має наміру підтримувати продовження санкцій Європейського союзу, накладених на Росію за агресію в Україні.

У свою чергу, посольство України в Італії направило демарш місцевий МЗС заяви чиновника Мінекономрозвитку Італії Федеріко Айхберга про швидке зняття санкцій з Росії.