РНБО готує демонополізаціїю енергетичних ринків та диверсифікацію джерел енергоносіїв

Про це УНІАН поінформували у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України за підсумками засідання РНБО 6 травня.

На засіданні було розглянуто питання забезпечення енергетичної безпеки держави.

Читайте такожПорошенко: монополіям в електроенергетиці буде покладено край

”Передбачено вжиття заходів щодо демонополізації енергетичних ринків, диверсифікації джерел надходження енергоносіїв, розвитку ядерної енергетики, використання прихованих резервів паливно-енергетичного комплексу, забезпечення енергетики вугіллям всіх необхідних марок, підготовки до опалювального сезону 2015-2016”, - сказано в повідомленні.