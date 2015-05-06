РНБО готує демонополізаціїю енергетичних ринків та диверсифікацію джерел енергоносіїв
22:08, 06 травня 2015Політика
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Рада національної безпеки і оборони України готує заходи щодо демонополізації енергетичних ринків та диверсифікації джерел надходження енергоносіїв.
REUTERS
Про це УНІАН поінформували у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України за підсумками засідання РНБО 6 травня.
На засіданні було розглянуто питання забезпечення енергетичної безпеки держави.
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”Передбачено вжиття заходів щодо демонополізації енергетичних ринків, диверсифікації джерел надходження енергоносіїв, розвитку ядерної енергетики, використання прихованих резервів паливно-енергетичного комплексу, забезпечення енергетики вугіллям всіх необхідних марок, підготовки до опалювального сезону 2015-2016”, - сказано в повідомленні.
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