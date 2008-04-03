Тимошенко вимагає від Черновецького погасити борг перед пенсіонерами

Блок Юлії Тимошенко відкидає звинувачення Київської міської державної адміністрації в тому, що Державне казначейство України за дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО відмовляється перерахувати кошти на виплату щомісячної адресної матеріальної допомоги майже 600 тис. малозабезпеченим киянам.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Київської міської організації БЮТ.

“Заяви про те, що начебто Державне казначейство не дає владі Києва грошей для здійснення соціальних виплат напередодні великодніх та травневих свят, і що нібито керується при цьому вказівкою Кабінету Міністрів України, не мають під собою жодних підстав”, – йдеться у заяві.

У БЮТ стверджують, що жодних доручень Держказначейству, про які заявляють представники КМДА, прем’єр-міністр не видавала.

Натомість, заявляють у Київській міській організації БЮТ, прем’єр-міністр вимагає від Київської міської державної адміністрації невідкладно погасити борги по пенсіях перед 600 тисячами пенсіонерів столиці. Також Ю.ТИМОШЕНКО доручила Держказначейству забезпечити і проконтролювати виконання погашення заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА 2 квітня заявила, що Державне казначейство України за дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО заборонило перерахувати кошти Київській міській дирекції УДППЗ «Укрпошта», у зв’язку з чим близько 600 тис. одержувачів різних видів допомоги (пенсіонери, інваліди, одинокі матері) не можуть отримати щомісячну одноразову адресну матеріальну допомогу, яка має виплачуватися з 2 квітня.

***Кошти бюджету Києва розміщуються на рахунках казначейства. Діяльність Державного казначейства координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів України.