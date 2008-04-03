Черновецький вимагає позачергового засідання уряду

Київський міський головв Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вимагає проведення уже цього тижня позачергового засідання Кабінету міністрів для розгляду питання навколо блокування Головним управління Державного казначейства України в м. Києві перерахування коштів зі столичного бюджету Київській міській дирекції УДППЗ «Укрпошта» для виплати щомісячної адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йдеться у відкритому листі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Він нагадує, що 2 квітня Головне управління Держказначейства в Києві блокувало перерахування цих коштів, в результаті цього «більше 600 тисяч киян – пенсіонерів, інвалідів, самотніх матерів, чиї доходи і без того невисокі, –залишилися без тієї матеріальної підтримки, яка їм украй необхідна в наш непростий час».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що «київська влада завжди була послідовна у забезпеченні соціального захисту населення. Ми постійно працювали над збільшенням бюджету Києва. І ми добилися його зростання у 5 разів за останні 2 роки. Це дало можливість збільшити матеріальну допомогу, зробити її щомісячною, а не разовою, як це було за минулої влади. З цією метою у 2008 році для вищезазначеної категорії киян виділено близько 1 млрд. грн. Усі виплати малозабезпеченим здійснювалися суворо на підставі законів і рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування».

Він вважає, що «дії Головного управління Державного казначейства України в м. Києві по блокуванню соціальних платежів є такими, що суперечать законодавству і призведуть до нагнітання соціальної напруженості і дестабілізації становища у столиці України напередодні позачергових виборів».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вимагає провести позачергове засідання уряду. «Своє слово з вищезазначеної проблеми зобов’язана сказати Верховна Рада України. Інакше ситуація може вийти з-під контролю і під стінами Держказначейства і Кабінету міністрів, у підпорядкуванні якого воно перебуває, стоятимуть пікети із сотень тисяч киян, для яких ці кошти були єдиною реальною допомогою під час розгулу інфляції і зростання цін. І тоді країна отримає другий майдан, тільки вже не політичний, а соціальний», йдеться у листі.

Він також повідомив, що сьогодні було направлено листа прокурору м. Києва Євгену БЛАЖІВСЬКОМУ з метою порушення кримінальної справи про перевищення повноважень і зловживання службовим станом посадовими особами Головного управління Державного казначейства України в м. Києві при здійсненні соціальних виплат малозабезпеченим верствам населення м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА 2 квітня заявила, що Державне казначейство за дорученням прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО заборонило перерахувати кошти Київській міській дирекції УДППЗ «Укрпошта», у зв’язку з чим близько 600 тис. одержувачів різних видів допомоги (пенсіонери, інваліди, одинокі матері) не можуть отримати щомісячну одноразову адресну матеріальну допомогу, яка має виплачуватися з 2 квітня.

У свою чергу, Блок Юлії Тимошенко відкидає ці звинувачення КМДА.