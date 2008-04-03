”Брати Карамазови” розпочали антинатовський мітинг у Києві

Рух Хрещатиком перекритий

На Майдані Незалежності у Києві розпочався антинатовський мітинг, організований Партією регіонів. Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався з виступу групи «Брати Карамазови». На головній площі столиці присутні близько 1,5 тис. осіб, які тримають у руках символіку Партії регіонів. Рух Хрещатиком від вулиці Інститутської до вулиці Городецького перекрито.

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