”Брати Карамазови” розпочали антинатовський мітинг у Києві
17:44, 03 квітня 2008Політика
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Рух Хрещатиком перекритий
На Майдані Незалежності у Києві розпочався антинатовський мітинг, організований Партією регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався з виступу групи «Брати Карамазови».
На головній площі столиці присутні близько 1,5 тис. осіб, які тримають у руках символіку Партії регіонів.
Рух Хрещатиком від вулиці Інститутської до вулиці Городецького перекрито.
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