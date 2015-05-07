Більдт поглузував зі зброї в Донецьку: добровольці часто привозять з собою новітні ракетні системи

Екс-голова МЗС Швеції Карл Більдт вчергове висміяв заяви російської влади про те, що на Донбасі воюють лише російські добровольці.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Нові сучасні ракетні системи у східній Україні. Одне з того, що добровольці у відпустці часто привозять з собою", - написав екс-міністр й розмістив фотографію новітніх установок з репетиції військового параду бойовиків у Донецьку.

New modern Russian missile systems in eastern Ukraine. The sort of stuff that vacationing volunteers often bring. pic.twitter.com/mRNHJ8ReWv — Carl Bildt (@carlbildt) May 6, 2015

Нагадаємо, 5 травня в Донецьку бойовики провели репетицію військового параду до Дня Перемоги:

Раніше Радослав Сікорський попросив президента Російської Федерації Володимира Путіна дати йому адресу магазину, де можна купити сучасне важке озброєння, яке використовують проросійські терористи на сході України, зокрема, зенітний ракетний комплекс "Бук".