Сьогодні в Польщі відбудеться тристороння зустріч Порошенка, Коморовського і Пан Гі Муна
14:18, 07 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко сьогодні в Польщі проведе зустріч з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і президентом Польщі Броніславом Коморовським.
Порошенко і Коморовський / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського президента.
Тристороння зустріч запланована на 17.00 за київським часом. Вона відбудеться після двосторонніх переговорів Коморовського і Пан Гі Муна.
"Розмова стосуватиметься можливості більш сильного участі ООН у вирішенні російського-українського конфлікту", - сказав польському агентству РАР міністр канцелярії польського президента у закордонних справах Яромир Соколовський.
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