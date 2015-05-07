Сьогодні в Польщі відбудеться тристороння зустріч Порошенка, Коморовського і Пан Гі Муна

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського президента.

Тристороння зустріч запланована на 17.00 за київським часом. Вона відбудеться після двосторонніх переговорів Коморовського і Пан Гі Муна.

"Розмова стосуватиметься можливості більш сильного участі ООН у вирішенні російського-українського конфлікту", - сказав польському агентству РАР міністр канцелярії польського президента у закордонних справах Яромир Соколовський.

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