Довгий: юристи БЮТ хочуть скасувати вибори
Секретар Київради впевнений, що переможе Черновецький
Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що юристи Блоку Юлії Тимошенко розглядають можливість зупинити вибори мера, оскільки розуміють, що перспектива перемогти на них є лише у Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, зокрема, на прес-конференції у Києві О.ДОВГИЙ висловив впевненість у перемозі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на виборах мера столиці.
«На відміну від ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, інші кандидати не господарники, в них немає професійної ефективної команди», - зазначив він.
«Це вже усвідомлюють і наші опоненти, - наголосив секретар Київради. - В їх штабах зараз кипить робота, спрямована не на чесну перемогу у виборах".
За даними О.ДОВГОГО, опоненти "думають, які судові позови можна подати, які кримінальні справи сфабрикувати, які вигідні їм законопроекти проштовхнути в Верховній Раді. Ось, наприклад, вчора коаліції вдалося протягнути через профільний комітет законопроект, який забороняє брати участь у дострокових виборах чинному міському голові».
«Демократична» коаліція думає про такі ж «демократичні» методи боротьби за Київ. На сьогоднішній день юристи Блоку Тимошенко думають над тим, як ці вибори зупинити, оскільки перспектива перемогти на них є лише у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - заявив О.ДОВГИЙ.