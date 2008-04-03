Довгий: юристи БЮТ хочуть скасувати вибори

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що юристи Блоку Юлії Тимошенко розглядають можливість зупинити вибори мера, оскільки розуміють, що перспектива перемогти на них є лише у Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, зокрема, на прес-конференції у Києві О.ДОВГИЙ висловив впевненість у перемозі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на виборах мера столиці.

«На відміну від ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, інші кандидати не господарники, в них немає професійної ефективної команди», - зазначив він.

«Це вже усвідомлюють і наші опоненти, - наголосив секретар Київради. - В їх штабах зараз кипить робота, спрямована не на чесну перемогу у виборах".

За даними О.ДОВГОГО, опоненти "думають, які судові позови можна подати, які кримінальні справи сфабрикувати, які вигідні їм законопроекти проштовхнути в Верховній Раді. Ось, наприклад, вчора коаліції вдалося протягнути через профільний комітет законопроект, який забороняє брати участь у дострокових виборах чинному міському голові».

«Демократична» коаліція думає про такі ж «демократичні» методи боротьби за Київ. На сьогоднішній день юристи Блоку Тимошенко думають над тим, як ці вибори зупинити, оскільки перспектива перемогти на них є лише у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - заявив О.ДОВГИЙ.