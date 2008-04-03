Яку б професію вибрала Тимошенко, якби не стала політиком

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, якби не стала політиком, то обрала би фах лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

“Чесно кажучи, я бачу своє життя у тому, щоб допомогти людям так, як це потрібно. Якби я не була прем’єр-міністром, економістом, то, я думаю, отримала би освіту лікаря”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.