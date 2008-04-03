Яку б професію вибрала Тимошенко, якби не стала політиком
18:31, 03 квітня 2008Політика
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Прем`єр розповіла журналістам
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, якби не стала політиком, то обрала би фах лікаря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.
“Чесно кажучи, я бачу своє життя у тому, щоб допомогти людям так, як це потрібно. Якби я не була прем’єр-міністром, економістом, то, я думаю, отримала би освіту лікаря”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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