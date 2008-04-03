Тимошенко дала вказівку Черновецькому та ”всій його, м`яко кажучи, команді”

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує звинувачення мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у блокуванні Головним управлінням Державного казначейства України в м. Києві перерахування коштів зі столичного бюджету Київській міській дирекції УДППЗ «Укрпошта» для виплати щомісячної адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

“Це категорично не відповідає дійсності. Вчора ми дали вказівку ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та всій його, м’яко кажучи, команді, щоб терміново поновили усі соціальні виплати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Київська міська державна адміністрація припинила соціальні виплати, “тому що команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вирішила перерозподілити ці гроші на свою виборчу кампанію”.

“Ми поновили цю справедливість, і людям гроші будуть виплачені під контролем уряду і Казначейства”, - додала прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала такі дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “брудною передвиборyою провокацією”. Вона також не виключила, що в умовах наближення дати позачергових виборів “таких провокацій буде дуже багато”.

“Уряд у жодному випадку не зупинить жодної соціальної виплати, тому що це суперечить нашим поглядам на наведення порядку в країні”, - наголосила вона.