У Луганську на антинатовський мітинг зібралися близько 4 тисяч осіб
«З Януковичем - до перемоги справедливості!»
У Луганську на Театральній площі відбувається антинатовський мітинг.
Як передає кореспондент УНІАН, всупереч заявам прес-служби облорганізації Партії регіонів про те, що в мітингу візьмуть участь до 20 тисяч осіб, на площі зібралися близько 4 осіб.
Мітинг відбувається під гаслами: «НАТО – не наш вибір!», «Участі України у військових конфліктах – ні!», «З Януковичем - до перемоги справедливості!».
Виступаючи на мітингу, лідер луганських «регіоналів», народний депутат Олександр ЄФРЕМОВ привітав учасників мітингу зі «спільною перемогою» - відмовою Україні та Грузії в приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО.
На його думку, народ і Партія регіонів відстояли демократичний вибір України і сьогодні можуть відсвяткувати свою перемогу.
Мітинг відбувається під державними прапорами, а також прапорами Партії регіонів, КПУ та СПУ.