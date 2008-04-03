У Луганську на антинатовський мітинг зібралися близько 4 тисяч осіб

У Луганську на Театральній площі відбувається антинатовський мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, всупереч заявам прес-служби облорганізації Партії регіонів про те, що в мітингу візьмуть участь до 20 тисяч осіб, на площі зібралися близько 4 осіб.

Мітинг відбувається під гаслами: «НАТО – не наш вибір!», «Участі України у військових конфліктах – ні!», «З Януковичем - до перемоги справедливості!».

Виступаючи на мітингу, лідер луганських «регіоналів», народний депутат Олександр ЄФРЕМОВ привітав учасників мітингу зі «спільною перемогою» - відмовою Україні та Грузії в приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО.

На його думку, народ і Партія регіонів відстояли демократичний вибір України і сьогодні можуть відсвяткувати свою перемогу.

Мітинг відбувається під державними прапорами, а також прапорами Партії регіонів, КПУ та СПУ.