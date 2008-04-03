Янукович: Україна повинна стати надійним мостом між Європою і Росією

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінює факт перенесення ухвалення рішення щодо приєднання України до Плану дій для членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Майдані Незалежності в Києві під час проведення антинатовського мітингу.

«Ми глибоко цінуємо зважену позицію Німеччини, Франції й інших країн, які закликали своїх партнерів по НАТО не ухвалювати рішення всупереч волі українського народу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він підкреслив, що Україна повинна брати участь у створенні нової системи європейської безпеки. «Упевнений, що Україна повинна брати участь у створенні нової системи європейської безпеки, яка поєднуватиме в собі взаємодію союзів і окремих нейтральних держав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ

Лідер Партії регіонів вважає, що ідея про нейтральний, позаблоковий статус України, яка закладена в Декларації про державний суверенітет, дозволила українській дипломатії в короткий термін забезпечити зовнішньополітичне визнання України. «Саме досвід нейтральних країн – Швейцарії, Австрії, Швеції – дозволив нам налагодити співпрацю з Євросоюзом, Росією, США й іншими країнами світу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що Україна по крихтах завойовувала міжнародний авторитет стабільної і безпечної країни. «Нейтральна країна-миротворець – ось чим ми пишалися всі ці роки. Саме наш нейтралітет і миротворча місія і сьогодні об`єднує людей, незалежно від місця проживання і політичних симпатій», - заявив він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сьогодні роль України унікальна, оскільки, знаходячись на рубежах геополітичних інтересів, наша країна може і повинна стати надійним мостом між сильними світовими гравцями – Європою і Росією. «Упевнений, нейтральний статус не тільки відповідає нашим національним інтересам, але й затребуваний нашими східними і західними сусідами», - сказав лідер Партії регіонів. В.ЯНУКОВИЧ заявив, що не можна допустити, щоб України стала заручником геополітичних ігор. «Ми не повинні допустити, щоб політику співпраці підміняли ідеєю вступу до військово-політичного блоку», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив думку, що політика нинішньої української влади в питанні НАТО загрожує дестабілізацією ситуації не тільки в Україні, але й в Європі. «У Європі немає місця новим розділовим лініям і ворогуючим військовим блокам», - переконаний лідер Партії регіонів.