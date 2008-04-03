Довгий не виключає нападок і бруду на своїх близьких та друзів

«Та інформація, яку я отримав, дозволяє мені з впевненістю заявити, що під час цієї виборчої кампанії обов’язково будуть нападки на моїх друзів та близьких. Не виключаю, що подібне може статися і з іншими членами Блоку Черновецького. Наші опоненти будуть намагатися «нарити» хоч щось в близькому або не дуже близькому нашому оточенні, тому що ніякого компромату ні на мера Києва Леоніда Черновецького, ні на секретаря київської міської ради Довгого у них немає», - заявив секретар Київради Олесь Довгий, спілкуючись з журналістами після чат-конференції в «Обозревателе».

«Підходи наших опонентів вражають своїм цинізмом, - наголосив Довгий. – І жертвами цих брудних політичних технологій, на жаль, стають наші родичі та близькі. Їм на рівному місці створюються конкретні проблеми з боку слідчих органів».

«Відбувається те, чого вже давно не було, і мені здавалося, чого ніколи вже не повинно було бути в цій країні. На жаль, це роблять люди, які самі ще декілька років тому боролися проти таких методів», - наголосив Довгий.