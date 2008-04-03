Бродський утворив виборчий блок з Партією гуманістів

Київська регіональна організація Партії вільних демократів та Київська міська організація Партії гуманістів України сьогодні уклали Угоду про утворення виборчого блоку на позачергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

Про це йдеться у самій Угоді, текст якої має УНІАН.

Назва виборчого блоку цих місцевих організацій зазначених політичних партій звучатиме як “Блок Михайла Бродського “Кияни”, скорочена назва - “Блок Кияни”.

Норми представництва кандидатів у депутати Київської міськради - 21 особа від Партії вільних демократів та 2 особи від Партії гуманістів.

У найближчий час партійні організації проведуть міжпартійну конференцію, де й відбудеться висунення кандидатів.

Оперативне управління передвиборною кампанією виборчого блоку здійснюватиметься Радою блоку та його лідером Михайлом БРОДСЬКИМ.