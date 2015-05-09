У Мелітополі п'яний носій георгієвської стрічки побив волонтерку

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інцидент відбувся о шостій вечора. Жінка госпіталізована до першої міської лікарні Мелітополя зі струсом мозку. Наразі за фактом побиття волонтерки міліцією складено протокол.

Місцеві волонтери вважають, що приводом для побиття жінки став червоний мак, що був закріплений на куртці Ольги Сови.

«Безлюдна вулиця. Йде на зустріч чоловік у камуфляжі, добре впивши. Йде опустивши голову. Підіймає голову та бачить у неї на грудді червоний мак. У нього як порив сказу. А у нього на грудях на камуфляж був нав’язаний великий «георгіївський бант». І він починає на неї: «Зрадниця. Ти Батьківщину не любиш». Хапає її. Вона каже: «Ти що жінку будеш бити». Він схопив її за грудки. Вона спробувала вирватися. Підсічка чи щось таке – схопив за шию. Він її кинув, як дитину. Вона дуже сильно вдарилася головою о землю. Струс мозку. Ми зараз у лікарні», – розповіла телефоном мелітопольська волонтерка Юлія Полікарпова.

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У прес-службі головного управління МВС області інцидент не коментують, бо наразі ще не мають даних про нього. Обіцяють надати більш детальну інформацію щодо інциденту наступного дня.