Експерт про «бухарестську нічию»: Москва може тішитися лише моральним задоволенням

У п’ятницю в Бухаресті Президент Віктор Ющенко планує взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО. Напередодні глава держави назвав «перемогою» рішення, згідно з яким питання приєднання України до Плану дій з набуття членства в НАТО відкладено до грудня. Президент наголосив, що досягнуто згоди щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Представники Партії регіонів кажуть, що Бухаресті «почули голос українського народу» та гадають, на скільки відсотків зросте популярність їхньої партії. Натомість, політолог Вадим Карасьов упевнений, що «бухарестська нічия» жодним чином не змінить внутрішньополітичний баланс в Україні. На думку експерта, проросійські сили всередині держави та офіційна Москва можуть тішитися лише моральним задоволенням. Адже дипломатична риторика деяких європейських столиць не скасує незворотних процесів: «Всі давно все розуміють: що Україна рухається на Захід, а Росія завжди буде все робити для того, аби Україна залишалася в її російському пострадянському стратегічному просторі». Спікер парламенту Арсеній Яценюк заявив, що оголошений Україні тайм-аут до грудня не є трагедією. На його думку, і раніше траплялися тривалі процедури узгодження документів Україна-НАТО, але це не погіршувало відносини Києва та Брюсселя.

Німецька хвиля