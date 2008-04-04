У Бухаресті розпочалося засідання комісії «Україна-НАТО»

В Бухаресті розпочалось засідання комісії «Україна-НАТО» на найвищому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР відзначив, що комісія «Україна-НАТО» в минулому році відзначила своє десятиріччя і сьогоднішнє засідання є четвертим на рівні глав держав та урядів.

За його словами, ця зустріч є чудовою можливістю обговорити стан та перспективи співпраці України і НАТО.

Він нагадав вчорашнє рішення саміту Альянсу, де говориться, що всі країни НАТО підтримують євроатлантичні прагнення України і Грузії, і що ці країни стануть членами НАТО.

Генеральний секретар зауважив, що Україна вносить дуже важливий внесок у забезпечення безпеки у світі, беручи участь у всіх операціях Альянсу.

“Вчора був даний чіткий сигнал щодо нашої підтримки прагнень приєднання до ПДЧ. Зараз ми очікуємо, що на високому політичному рівні буде звернуто увагу для того, щоб відповідати всім необхідним вимогам», - сказав Я.Х.СХЕФФЕР.

Він зазначив, що Україна вже досягла значного прогресу у реформуванні свого сектору безпеки і оборони до стандартів НАТО та пообіцяв, що Альянс й надалі надаватиме підтримку і допомогу.

В свою чергу Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав учасників комісії «Україна-НАТО». Він високо оцінив вчорашнє рішення Альянсу, яким засвідчуються чіткі євроатлантичні перспективи України.

«На нинішньому саміті було чітко визначено – Україна буде в НАТО. Це історична подія для нашого народу», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що таку позицію займають всі країни Альянсу без винятку.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на саміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.