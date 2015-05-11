Порошенко цього тижня поїде до Німеччини просити ЄС про миротворців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу на військовому полігоні “Десна” у Чернігівській області.

“Під час наших зустрічей в Європі ми обговоримо питання щодо запровадження під егідою Ради безпеки ООН, європейських сил безпеки миротворчої операції, що дозволять нам забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Хочу ще раз наголосити: миротворці не є якимось окремими проектом, миротворці - це метод, щоб забезпечити імплементацію Мінських домовленостей”, - сказав Порошенко.

Також він додав, що 8 травня під час переговорів з генсеком ООН Пан Гі Муном домовився про відкриття в Україні офісу організації з координації дій з ОБСЄ, що також сприятиме імплементації Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Довідка УНІАН. 18 лютого РНБО України ухвалила рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

На думку Порошенка, найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Згодом Київ передав Брюсселю звернення до Ради Європейського Союзу з проханням розглянути можливість розгортання міжнародної місії з підтримки миру і стабільності на Донбасі.

21 квітня генсек ООН під час телефонної розмови з президентом України Порошенко підкреслив, що розміщення миротворчої місії з мандатом організації на Донбасі залежить від рішення Ради безпеки ООН.