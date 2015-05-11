Порошенко цього тижня поїде до Німеччини просити ЄС про миротворців
Президент України Петро Порошенко 13-14 травня в Німеччині обговорить із лідерами ЄС питання запровадження миротворчої операції під егідою Ради безпеки ООН та Європейського Союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу на військовому полігоні “Десна” у Чернігівській області.
“Під час наших зустрічей в Європі ми обговоримо питання щодо запровадження під егідою Ради безпеки ООН, європейських сил безпеки миротворчої операції, що дозволять нам забезпечити виконання Мінських домовленостей.
Хочу ще раз наголосити: миротворці не є якимось окремими проектом, миротворці - це метод, щоб забезпечити імплементацію Мінських домовленостей”, - сказав Порошенко.
Також він додав, що 8 травня під час переговорів з генсеком ООН Пан Гі Муном домовився про відкриття в Україні офісу організації з координації дій з ОБСЄ, що також сприятиме імплементації Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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Довідка УНІАН. 18 лютого РНБО України ухвалила рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.
На думку Порошенка, найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.
Згодом Київ передав Брюсселю звернення до Ради Європейського Союзу з проханням розглянути можливість розгортання міжнародної місії з підтримки миру і стабільності на Донбасі.
21 квітня генсек ООН під час телефонної розмови з президентом України Порошенко підкреслив, що розміщення миротворчої місії з мандатом організації на Донбасі залежить від рішення Ради безпеки ООН.