Пан Гі Мун: розміщення миротворчої місії на Донбасі залежить від Ради безпеки ООН

Як повідомляє центр новин ООН, сторони були єдині у необхідності повного виконання пакету заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого.

Також, наголошується, що "щодо міжнародної миротворчої місії з мандатом ООН, Генеральний секретар ООН знову заявив, що рішення з цього питання приймається Радою Безпеки ООН".

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Пан Гі Мун наголосив на необхідності поліпшення гуманітарної ситуації на сході України.

"Генеральний секретар додав, що ООН підтримує український народ і проявляє з ним солідарність у цей важкий для України період історії. Він пообіцяв, що ООН продовжить свою діяльність у країні", - сказано в повідомленні.

Раніше у прес-службі президента повідомили, що Порошенко і Пан Гі Мун домовилися про подальші кроки щодо розміщення миротворців на Донбасі.