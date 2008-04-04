Путін «стримано» роз`яснить НАТО своє бачення

Президент РФ Володимир Путін має намір особисто роз`яснити партнерам у Раді Росія-НАТО своє бачення майбутньої взаємодії в цьому форматі і погроз сучасного світу.

У Кремлі характеризують його майбутній виступ як "стриманий". Кажучи про його зміст, представник кремлівської адміністрації визнав, що навряд чи Путін уникне проблеми можливого приєднання до блоку Грузії і України. Кремлівське джерело відкинуло припущення про те, що Росія у відповідь пов`язуватиме вступ України і Грузії з визнанням незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Серед інших тем, які, як очікуються, прозвучать у виступі російського лідера, в Кремлі називають ПРО США, Косово.

У Кремлі визнають позитивні результати співпраці РФ-НАТО у низці областей. Як заявив помічник президента РФ Сергій Приходько, "незалежно від результативності, сам формат Ради РФ-НАТО дуже позитивний".

ІТАР-ТАРС