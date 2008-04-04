Скільки Ющенко платить Балозі

У розпорядження "Української правди" потрапила декларація про доходи глави Секретаріату Президента.

Загальна сума сукупного доходу Віктора Балоги за 2007 рік склала 229 704 гривень.

Це все – зарплата. Враховуючи, що протягом 12 місяців Балога працював виключно главою секретаріату президента, нескладно вирахувати зарплату цього чиновника. Вона складає неповні чотири тисячі доларів – 19 141 гривень.

Значно успішніше закінчила рік дружина Балоги Оксана, яка стала його спадкоємицею у заснованих ним фірмах.

Сукупний доход Оксани Балоги склав 841 тисяч 11 гривень.

У самого Віктора Балоги немає ні землі, ні квартири, ні будинку. Все записано на його дружину.

Отже, Оксана Балога є власницею земельної ділянки площею 24 сотки, житлового будинку площею 314 метрів і трьох квартир. Одна з них площею 101 метр, друга – 57 метрів, третя – 123 метри.