Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україну "виключно влаштовує" резолюція саміту НАТО від 3 квітня щодо перспектив членства нашої країни в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ прес-конференції в Бухаресті.

"Ми поділяємо дух і букву цього рішення", - підкреслив В.ЮЩЕНКО. За його словами, Україна отримала чіткий сигнал щодо перспектив членства в НАТО при тому, що жодна країна Альянсу не виступила проти цього. «Не було жодної країни, яка б не віднеслася позитивно до української заявки щодо ПДЧ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що добре розуміє всі нюанси дискусії, яка проходила на саміті.

«Україна - це не є продукт холодної війни, Україна - є незалежною суверенною державою, і як суверенна вона має повне право формувати власну безпекову політику», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що основи безпекової політики України співпадають з безпековою і оборонною політикою Альянсу.

В.ЮЩЕНКО особисто подякував Я.СХЕФФЕРУ за його роботу.

У свою чергу Генсек НАТО додав, що Україна та Альянс розпочнуть інтенсивну співпрацю на високому політичному рівні, щоб розв’язати всі питання, які залишаються.

Він висловив переконання, що вчорашнє рішення Альянсу призведе в майбутньому до членства в НАТО, і не потрібно недооцінювати це рішення.

Він запевнив, що НАТО підтримуватиме Україну в процесі реформ та надаватиме відповідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на саміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.

Разом з тим у резолюції саміту НАТО йдеться, що Альянс вітає Україну і Грузію в їх прагненні інтегруватися до євроатлантичної співдружності. "Сьогодні ми прийшли до рішення, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві нації зробили значний внесок для діяльності Альянсу... На сьогодні ми дали чітко знати, що ми підтримуємо ці країни в поданні заявки для участі в ПДЧ", - підкреслюється в резолюції.