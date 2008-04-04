Стецьків каже, що коаліція вибирає з трьох кандидатів

Сьогодні демократичні сили мають визначитися щодо спільних дій під час виборів до Київської міської ради, а відтак і щодо кандидатури на посаду мера.

Про це заявив на прес-конференції народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

За його словами, на сьогодні є три претенденти – Віталій КЛИЧКО, Юрій ЛУЦЕНКО, (який ще не прийняв рішення) і кандидат від БЮТ (прізвище якого ми ще вчора знали, а сьогодні його, здається, вже нема).

На уточнення журналістів, чому він відкидає можливість балотування Олександра ТУРЧИНОВА від БЮТ, Т.СТЕЦЬКІВ відповів: «якщо БЮТ реалісти, то вони не будуть наполягати на цій кандидатурі».

Він підкреслив, що сьогодні до кінця дня необхідно визначитися демократичним силам в частині блокування щодо єдиного списку під час виборів до Київської міської ради. Він зазначив, що це необхідно, якщо мова йде про єдиного кандидата на посаду мера Києва від демократичних сил.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює самовисунення Миколи КАТЕРИНЧУКА на посаду мера Києва, Т.СТЕЦЬКІВ сказав: «Як його персональну амбіцію».

Він підкреслив, що реальних шансів виграти у М.КАТЕРИНЧУКА немає, але він забиратиме голоси від В.КЛИЧКА.

Щодо можливості самовисунення Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що «до висунення О.ОМЕЛЬЧЕНКА і до його походів на Київ ми ставимося дещо по-іншому». За його словами, «це питання з другої опери». Він також додав, що О.ОМЕЛЬЧЕНКО не сприймається як представник демократичних сил і на виборах він забиратиме голоси від Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.