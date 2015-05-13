Сьогодні Рада розгляне питання дострокового припинення повноважень ряду депутатів (наживо)

Як сказав у коментарі УНІАН перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник, мова йде про дострокове припинення повноважень народних депутатів Степана Барни (фракція «Блок Петра Порошенка») та Андрія Мірошника (фракція «Самопоміч»), а також, можливо, Валерія Куліча (фракція «БПП»).

За його словами, народний депутат Барна став головою Тернопільської облдержадміністрації, а Мірошник написав заяву про складання з себе повноважень народного депутата за власним бажанням.

Пинзеник також не виключив, що сьогодні ВР розгляне заяву про складення депутатських повноважень Куліча, призначеного на посаду голови Чернігівської облдержадміністрації.

Також порядком денним передбачено розгляд законопроекту щодо спрощення процедури виплати дивідендів акціонерам (№ 1249), а також щодо скасування надмірної кількості підстав для зупинення транспортних засобів і здійснення громадського контролю за правоохоронними органами (№ 1037).

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Крім того, Верховна Рада розгляне законопроект про зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування окремих транспортних засобів, що можуть бути віднесеними до предметів розкоші (№ 1868), а також зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку (№2181).

Парламент також планує розглянути законопроект, який стосується доступу ЗМІ до засідань комітетів ВР (№ 1228) і законопроект щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства, що стосується державного регулювання ринку цінних паперів (№1102).

Народні депутати мають намір розглянути близько 15 проектів постанов щодо перейменування населених пунктів і щодо змін та встановлення меж деяких з них.