Бойовики пропонують тристоронній контактній групі обмежити доступ ЗМІ до висвітлення виборів

Лідери так званих "ДНР" і "ЛНР" направили учасникам тристоронньої контактної групи проект документа з новими пропозиціями щодо проведення виборів на Донбасі, передає Дзеркало тижня.

Одним із пунктів передбачається закриття доступу до висвітлення виборів тим ЗМІ, які розпалюють громадянську ворожнечу і поширюють недостовірну інформацію.

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"Засоби масової інформації, які порушують принципи проведення виборів, встановлених цим законом, або причетні до розпалювання громадянської ворожнечі, поширення закликів до насильства та завідомо недостовірної інформації про ситуацію в окремих районах Донецької та Луганської областей до участі у процедурах виборчого процесу не допускаються", - сказано у проекті документа, направленому керівництвом самопроголошених республік учасникам тристоронньої контактної групи.

Порядок акредитації засобів масової інформації, згідно з документом, буде визначатися тимчасовими виборчими комісіями.

12 травня бойовики передали Кучмі і ОБСЄ ультиматуми про проведення виборів. Пушилін вимагає повного скасування АТО, недопущення до виборів українських партій, підрахунку голосів "незалежним місцевим населенням" і так далі.

Раніше в "ДНР" заявили, що згодні на "широку автономію" у складі України.