У "ДНР" заявили, що згодні на "широку автономію" в складі України
17:10, 11 травня 2015Політика
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Керівництво терористичної організації "ДНР" згодне на "широку автономію в складі України, але без шкоди своїм інтересам.
REUTERS
За словами представника так званої ДНР Дениса Пушиліна, ДНР проведе місцеві вибори, якщо Київ піде на таку автономію. Пушилін попередив, що якщо Київ буде "і далі порушувати мінські угоди", ДНР "рухатиметься в бік повної незалежності", повідомляє Російська служба ВВС.
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"Ми пропонуємо внести статтю в конституції [України] про те, щоб інші регіони України мали право на самовизначення", - заявив представник самопроголошеної "народної республіки".
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