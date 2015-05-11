У "ДНР" заявили, що згодні на "широку автономію" в складі України

За словами представника так званої ДНР Дениса Пушиліна, ДНР проведе місцеві вибори, якщо Київ піде на таку автономію. Пушилін попередив, що якщо Київ буде "і далі порушувати мінські угоди", ДНР "рухатиметься в бік повної незалежності", повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожНі про яку автономію Донбасу не може бути мови - Гройсман

"Ми пропонуємо внести статтю в конституції [України] про те, щоб інші регіони України мали право на самовизначення", - заявив представник самопроголошеної "народної республіки".