Яценюк не виключає відновлення боїв на Донбасі: "навіщо Путін туди нагнав стільки техніки?"

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив сьогодні у Парижі, де перебуває з робочим візитом, після зустрічі з прем'єр-міністром Франції Мануелем Вальсом, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Після зустрічі глава уряду України повідомив журналістів, що обговорив із Вальсом, зокрема, питання виконання Росією і терористами Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Росія зобов'язана виконати Мінську угоду для того, щоб в Україні і Європі був мир і стабільність», - сказав Яценюк, додавши, що на сьогодні Україна є передовою лінією захисту Європейського Союзу.

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Відповідаючи на запитання журналіста, він назвав «вкрай високою» можливість відновлення активних бойових дій на сході України.

«Виникає питання: навіщо Путін туди нагнав стільки техніки? В принципі, можливість відновлення активних бойових дій вкрай висока. І тому спільне завдання всього вільного світу - зупинити Росію і змусити її виконати Мінські домовленості, під якими Росія підписалася», - наголосив Яценюк.