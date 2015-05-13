Клімкін: Україна і НАТО ведуть роботу для запуску проектів по трастових фондах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання Комісії Україна-НАТО.

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"Зараз фактично ми можемо запускати по різних трастових фондах вже реальні проекти, і оскільки це значною мірою знаходиться в компетенції Міністерства оборони, я дуже сподіваюся, що цілий комплекс таких практичних проектів буде запущений під час зустрічі Україна-НАТО на рівні міністерства оборони. Для того ми працюємо", - розповів Павло Клімкін.