Клімкін: Україна і НАТО ведуть роботу для запуску проектів по трастових фондах
20:39, 13 травня 2015Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що ведеться робота для проведення комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони для запуску проектів по трастових фондах.
Він розповів про організацію роботи транстовых фондів НАТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання Комісії Україна-НАТО.
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"Зараз фактично ми можемо запускати по різних трастових фондах вже реальні проекти, і оскільки це значною мірою знаходиться в компетенції Міністерства оборони, я дуже сподіваюся, що цілий комплекс таких практичних проектів буде запущений під час зустрічі Україна-НАТО на рівні міністерства оборони. Для того ми працюємо", - розповів Павло Клімкін.
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